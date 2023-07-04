'Montaj videoyu eski AKP'li vekil yaptı, Altun'un itirazına rağmen Erdoğan kullandı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır seçim sürecinde partisiyle ilgili hazırlanan sahte videoya ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu videoyu Erdoğan mitinglerinde binlerce kişiye defalarca izlettirmişti. Daha sonra Erdoğan canlı yayın esnasında videonun montaj olduğunu kabul etmiş "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü" diyerek savunmuştu.

Halk TV'de katıldığı programda konuşan ve Başarır konuyla ilgili şunları anlattı:

"İlk kez burada anlatayım, isim de vermeyeyim çünkü söz verdim. Eski bir AKP'li vekil dedi ki, 'ben bu Karayılan videosunu yaptım, çok da tuttu. Sonra cumhurbaşkanına gösterdim. Çok güzel olmuş, demiş. Allah var, İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'bu sahte kullanamazsınız' demiş. Kullanırım, diye yanıt vermiş."