Mona Lisa tablosu saldırıya uğradı

Paris'te Louvre'daki ünlü Mona Lisa tablosuna yaşlı bir kadın kılığında bir adam saldırdı. Tekerlekli sandalyede oturan adam aniden yerinden fırlayarak Leonardo da Vinci'nin başyapıtına doğru koştu ve üzerine pasta kreması fırlattı.

Peruk takan genç bir adam olduğu ortaya çıkan fail, güvenlik tarafından hızla gözaltına alındı.

Sergi alanından uzaklaştırılan 'saldırgan' o sırada, "Dünyayı düşünün. Sanatçılar Dünya'yı düşünür. Bütün sanatçılar Dünya'yı düşünür. Bu yüzden yaptım." diye bağırdı. Olayın ardında görünürdeki bir ekolojik protesto olduğu tahmin ediliyor.

Da Vinci tarafından 1503 ve 1519 yılları arasında oluşturulan Mona Lisa portresi, kalın kurşun geçirmez camla korunduğu için gerçek bir tehlike altında değildi. Söz konusu cam, 1956'da, tablonun alt kısmının, tabloya asit bulaştıran bir saldırgan tarafından ciddi şekilde hasar görmesinin ardından kurulmuştu.

Müze personeli, koruyucu camdaki pasta kremasını hızla sildi ve Louvre'da sergi normal akışına devam etti.