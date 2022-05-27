Louvre Müzesi'nin eski müdürüne tarihi eser kaçakçılığı soruşturması

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin 2013'ten 2021'in Eylül ayına dek müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez hakkında tarihi eser kaçakçılığından soruşturma başlatıldı.

Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hafta başında gözaltına alınan Martinez Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Martinez'e "kara para aklama" ve "organize yolsuzluğa karışma" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Martinez'in Mısır antik dönemine ait 5 eserin orijini hakkında sahte belge düzenlenmesine göz yumup yummadığının netleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan eski Mısır bilimcileri Vincent Rondot ile Olivier Perdu ise herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakıldı.