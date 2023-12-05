Moldova'da çiftçilerden hükümet desteği talebiyle traktörlü eylem

Moldova'da hükümetten destek talep eden çiftçiler, başkent Kişinev'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı binalarına traktörlerle geldi.

Devlet binalarına gübre ve saman bırakmaya çalışan protestocular, polis tarafından engellendi.

Protesto gösterisi sırasında kentteki caddelerde yoğun trafik oluştuğu görüldü.

Ülkedeki hükümetten, tarım sektörüne yönelik desteğin arttırılması ve devlete borç cezalarının kaldırılması talebinde bulunan çiftçiler, kasımda protesto gösterilerine başlamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, dün bazı tarım üreticileri ile bir araya gelerek çiftçileri hükümetle diyalog yürütmeye çağırmıştı.

Çiftçilerse Sandu ile görüşme sonuçlarından memnun kalmadıklarını bildirmişti.