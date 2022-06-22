Modern Karton'da ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

Eren holding bünyesinde faaliyet gösteren Modern Karton fabrikasında taşeron işçiler bu sabah iş bıraktı.

Modern Karton fabrikasında Mitek adlı taşeron firma adına boru kaynak işi yapan otuz işçi her ay olağan hale gelen maaşların geç yatırılmasına karşı bu sabah fabrika içinde oturma eylemi yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler maaşların her ay en az on gün geciktiğini vurgularken bu durumun borç yükü altında olan işçiler için çok büyük sorun olduğunu söyledi. İşçiler para bekleyen aileleri için durumun gitgide zorlaştığını vurgularken firmanın işçilere ödeyeceği parayı bankada işlettiğini ve bunun için maaşlarının gecikmeli ödendiğini belirtti.

İşçiler, "Onlar bizim emeğimiz üzerinden para kazanıyor biz ise geç yatan maaşlar yüzünden daha fazla borçlanıyoruz. Eylem yapınca buraya gelen firma yetkilileri en geç Cuma günü ödeme alacağımızı söyledi. Cuma gününe kadar işe devam edeceğiz. Eğer sözlerini tutmazlarsa eylemimiz devam edecek" dedi.

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