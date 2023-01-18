Modern Karton taşeron işçilerin parasını ödemiyor

Eren Holding bünyesinde faaliyet yürüten ve Tekirdağ’da bulunan Modern Karton fabrikasında Mitek adlı taşeron firma adına boru kaynak işi yapan 30 işçi geçtiğimiz Haziran ayında ücretlerini alamadığı için iş bırakmış ve Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmışlardı. İşçiler örgütlü duruşlarıyla maaşlarını almayı başarmışlardı.

Fabrika bünyesinde aldığı iş azaldıkça personel azaltan Mitek firması yılsonu itibariyle çıkışını verdiği işçilerin ücretlerini ödemedi. İşçilerin çıkışları yapıldığında fark ettikleri bir başka başlık, sigortalarının asgari ücret üzerinden yatırılmış olması oldu.

İçeride iki aylık maaş ve kıdem tazminatı alacağı olan işçiler, işten çıkarıldıklarında sigortalarının asgari ücret üzerinden yatırıldığını, fabrikada büyük bir hak gaspı yapıldığını ve haklarını almak için mücadele edeceklerini belirtti.

'Son iki aylık maaş ve tazminatımızı ödemediler'

İşçiler yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Son iki ay boyunca sorunlarımız yine artmaya başladı. Önce yemekhanenin parasını yatırmadılar ve yemekhane işçileri iş bıraktı. Bizlere ise cebinizden karşılayın yemeğinizi dediler. Her gün bize maaşlar yatacak dediler fakat birçoğumuzun çıkışını verdiler ve son iki aylık maaş ve tazminatımızı ödemediler. Çıkışımız geldiğinde fark ettiğimiz bir diğer gerçek ise sigortamızın asgariden yatırılmış olması. Oysa en düşük maaş on beş bin TL idi. Biz ne zaman maaşımızı istesek bize Modern Karton ödeme yapmadı diye geçiştirdiler. Çıkış verdikten sonra ise telefonlarımıza bile bakmıyorlar. Biz mağdur olan işçiler ise hakkımızı aramaya karar verdik. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile hakkımızı almak için elimizden geleni yapacağız.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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