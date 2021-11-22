Moda Sahnesi'ne destek vermeme 'gerekçesi': Türk örf ve adetleri...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021-2022 sanat sezonunda 428 özel tiyatronun projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.

Tiyatro Dergisi yazarı Pınar Arabacı ve genel yayın yönetmeni Yavuz Pak, bu yıl komisyonda görev alan Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul ve akademisyen Prof. Dr. Nihal Kuyumcu ile Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu'nun yapısı, işleyişi ve işlevi üzerine konuştu.

Ragıp Ertuğrul kendi raporlarında olmamasına rağmen 8 tiyatronun reddedildiğini söyledi.

Ertuğrul, bu 8 tiyatronun “neden reddedildiğini” sorduklarında ise "Değerlendirme Komisyonu’nun Özel Tiyatroları temsil eden diğer iki üyesinin red gerekçelerini, “Evet, biz de bunu kabul ediyoruz, ama duygularımız hayır diyor. Çünkü Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar" diyerek açıkladıklarını belirtti. BGST için ise “BGST zaten Kültür Bakanlığı’nı destekler konusunda mahkemeye verdi, dava hala devam ediyor. Bu dava ortadayken onlara destek verilemez, bu nedenle onu da reddediyoruz” şeklinde bir açıklama yapıldı" dedi.

Reddedilen 8 tiyatro şöyle: Moda Sahnesi, BGST, İkincikat, Milli Sanat Tiyatrosu, Baksa Sanat Tiyatrosu, Glow Tiyatro Topluluğu, Özkaya Yapım ve SıfırNoktaİki Prodüksiyon.