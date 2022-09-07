Moda Sahnesi bakanlığa açtığı davayı kazandı

Moda Sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı.
2021-2022 sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keyfi biçimde tiyatro desteğinden mahrum bırakılan Moda Sahnesi, Dostoyevski'nin "Yeraltından Notlar" oyunu için 8. madde gerekçe gösterilerek verilen "destekten yoksun bırakma" kararına karşı dava açmıştı.
Ankara 17. İdare Mahkemesi, Bakanlığın tiyatrolara destek verirken "somut gerekçeler ortaya koyması" gerektiğini vurguladı, "salt takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlem"in hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
KAMUOYUNA DUYURULUR— moda sahnesi (@modasahnesi) September 7, 2022
Kültür Bakanlığı’nın kararı hukuka aykırı bulundu.#modasahnesi pic.twitter.com/MeR9mL5iiH