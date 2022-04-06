Elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde bu akşam ışıldaklar eşliğinde oynadılar

Fahiş elektrik faturalarını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği bugün EnerjiSA tarafından kesilmişti.

Moda Sahnesi bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.

Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan açıklamada "Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" denilmişti.

Moda Sahnesi'nde ışıldaklar eşliğinde sahnelenen oyundan görüntüler: