Mobese görüntülerini yayınlamalarından iki gün sonra Gül'den 'özel bilgi ifşası' açıklaması

Ankara’da ’28 Ocak Veri Koruma Günü’ etkinliğinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, internetin özel hayata dair mahremiyet ihlali alanına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Adalet Bakan "Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık. Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikastı olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir" dedi.

‘Temel unsur mahremiyet hakkı’

Kişisel verileri korumada en önemli noktalardan birinin de mağdur haklarının temel unsurlarından mahremiyet hakkı olduğunu belirten Gül, mağdurun ifşa edilmeme ve özel hayatının korunması hakkının da hiçbir suretle elinden alınmaması gerektiğini dile getirdi.

‘Medyaya servis edilmeyeceğinin bilinmesi lazım’

Kişilerin kurumlarla paylaştığı bilgilerin korunması gerektiğini söyleyen Gül, “Bütün kurumlar ve başta da idare, bu sorumluluğu bihakkın yerine getirmesi lazım. Vatandaşın güvenerek verdiği bu bilgileri yarın başka yerlerde, medyada, sağda solda ifşa edilecek bir hale gelmediğinden emin olması lazım. Bu konuda güvenin boşuna çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi gerekmektedir. Çünkü kişisel veriler, kişinin en temel haklarından biridir” diye konuştu.

Bu açıklamanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin servis edilmesi üzerine gelmesi dikkat çekti.

Verilerin korunmasının öneminden söz eden Gül, muhalifleri hedef alan tüm davalarda özel bilgilerin çarşaf çarşaf yandaş medya üzerinden paylaşılmasına ilişkin ise bir değerlendirmede bulunmadı.