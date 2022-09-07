MNG patronunun Boğaz'daki kaçak binasında inşaat sürüyor

MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal'ın Sarıyer'deki kaçak inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Ruhsatı bile yok

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Tarabya'da Boğaz ön görünümde yer alan iki katlı köşkü yıkarak yerine beş katlı yeni bir yapı kondurmak isteyen Günal, mimar Görkem Volkan'a bir proje hazırlattı. Boğaz'da yeni yapılara izin verilmiyor, mevcut yapılarda tadilat ve basit onarım yapmak için ise İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınıyor.

Günal, ruhsat almadan 663 metrekarelik arazide yeni bir bina yapıyor. 12 Ağustos'ta Boğaziçi İmar inşaatı mühürledi. Ancak çalışmalar durmadı, bina iki kat daha yükseldi. Boğaziçi İmar, bunun üzerine sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, kanunun 13. maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıyor. Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde söz konusu kimselere verilecek cezalar 1/3'ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılıyor. Fenni mesullere ayrıca bir yıla kadar meslekten men cezası veriliyor.

Kanuna göre, İmar mevzuatına ve kanuna aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler, görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.