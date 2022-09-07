Kavala ve Kabaş kararlarını veren hakime terfi

İki yıl 4 ay hapis cezası verildikten sonra serbest kalan Gazeteci Sedef Kabaş ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı verilen Osman Kavala'nın kararlarında imzası olan hakim Furkan Bilgehan Ertem’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, tartışmalı kararlarda imzası olan 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem’in İstanbul’dan Bitlis’e gönderilerek burada Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. HSK Birinci Daire’nin, 12 Ağustos tarihli müstemir yetki kararnamesiyle Ertem’i Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirdiği ortaya çıktı. Kararname, HSK’nin internet sitesinde de yayımlandı.

Tartışmalı isim

2018 yılında avukatlıktan hakimliğe geçen ve 3 yıl 10 aylık meslek kıdemi olan Ertem’in 4 yıllık kıdem şartını taşımamasına karşın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından sulh ceza hakimi yapılması eleştiri konusu olmuştu.

HSK’nin 21 Aralık'ta aldığı ilke kararına göre hakimlerin İstanbul gibi birinci bölge yargı çevresinde sulh ceza hakimi olmak için 4 yıl aynı bölgede görev yapması gerekiyordu. Ertem ise bu kriteri taşımıyordu.