MNG Kargo’dan siber saldırı hakkında ilk açıklama

Bloomberg HT’ye konuşan MNG kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Kaya, MNG Kargo verilerinin "çalınmasına" ilişkin “Beraber çalıştığımız kurumsal bir firmaya sızma gerçekleşiyor ve gönderi yapılan şifrelerle o firmanın datalarına saldırı oluyor. Dolayısıyla, bizim birlikte çalıştığımız kurumsal firmaya sızmış oluyorlar. Burada tüm verilerimizin çalındığı iddiası doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Kaya, MNG kargoya ait tüm verilerin "çalındığına" ilişkin iddiaları yalanlayarak konuyu şu sözlerle açıkladı:

“Bizim birlikte çalıştığımız kurumsal müşterilerimiz bulunuyor. Bu müşterilere özel şifreler tahsis ediyoruz. O şifrelerle gönderim yapabiliyorlar. Beraber çalıştığımız kurumsal bir firmaya sızma gerçekleşiyor ve gönderi yapılan şifrelerle o firmanın datalarına saldırı oluyor.

Dolayısıyla, bizim birlikte çalıştığımız kurumsal firmaya sızmış oluyorlar. Burada tüm verilerimizin çalındığı iddiası doğru değil. Biz tüm kurumsal müşterilerimize bilgilendirme yaptık ve şifrelerini değiştirmeleri gerektiği bilgisini verdik. Şirket içerisinde de gerekli tüm teknik önlemlerimizi aldık, maskeleme işlemlerimizi yaptık.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da yaşanan bu durumu bildirdik. Birlikte çalıştığımız firmanın verilerinin çalındığı bilgisini verdik. Çünkü, yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var. Bu bildiri tamamıyla yanlış anlaşılıp MNG Kargo’nun tüm verileri çalınmış gibi lanse edildi bu doğru değil.”