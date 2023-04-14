MMO’nun 'AKP iktidarının 20 yılı' etkinliği yarın Ankara'da yapılacak

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 15 Nisan Cumartesi günü Ankara’da “TMMOB Sanayi Kongresine Giderken AKP İktidarının 20 Yılı” başlıklı etkinlik düzenlenecek.

MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik saat 09.00-19.00 arasında sürecek.

İlk oturumda Prof. Dr. Korkut Boratav, Genel Ekonomik Durum başlıklı bir konuşma ile iktidarın 20 yılını değerlendirecek.

Melih Şahin’in oturum başkanlığını yapacağı Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Durumu konulu ikinci oturumda Dr. Oktay Küçükkiremitçi bir sunuş yapacak.

Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yöneteceği Mali ve Sosyal Politikalar oturumunda Prof. Dr. Oğuz Oyan Mali Politikalar, Dr. Sabri Öncü Finans Politikaları, Doç. Dr. Serkan Öngel Sanayinin Durumu ve Çalışanlar konularında sunumlar yapacak.

Selçuk Soylu’nun yöneteceği Depremin Etkileri oturumunda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Depremin Ekonomik Faturası, Hüseyin Atıcı Deprem Sonrası Bölgede Sanayi ve Emeğin Durumu, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter Sanayi ve Kentleşme konularını ele alacaklar.

Ali Ekber Çakar’ın yöneteceği son oturumda Oğuz Türkyılmaz AKP’nin Enerji Politikaları, Nadir Avşaroğlu AKP’nin Madencilik Politikaları, Dinçer Mete AKP İktidarında 20 Yıl: Nereden, Nereye? konularında konuşacaklar. Etkinlik son oturum kapsamındaki forumla tamamlanacak.

MMO’dan yapılan açıklamada etkinlikte yapılan tüm konuşmaların daha sonra kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulacağı açıklandı.