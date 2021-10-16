MKM etkinliğine kaymakamlık yasağı

30'uncu yılı Mezopotamya Kültür Merkezi'nin (MKM) bugün gerçekleştireceği Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki etkinlik, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Kaymakamlığın "milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesi ihtimali, başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye sokacağı" iddiasıyla yasakladığı buluşmada birçok sanatçı, aydın ve yazar yer alıyordu.

Etkinliğin saatler kala yasaklanması tepkiyle karşılanırken MKM yetkililerinin yaptıkları açıklamada, "Bizler dilimizle, kültürümüzle bu toplumun birliğini oluşturan en önemli unsurlarız. Toplumun sağlığını, güvenliğini, bugünü ve geleceğini tehdit eden asıl tehdit, bu buluşmayı tehdit sayanların zihniyetindedir" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin konuk sanatçıları arasında da yer alan Nurcan Değirmenci de "Bir halkın dilini ve kültürüne yapılan kısıtlamayı nereye koyacağız? Akıl tutulması yaşıyorlar. Bugün Bostancı olmaz yarın başka yer olur. MKM 30 yıllık mücadelesi boyunca hiçbir zaman geri adım atmadı ve bundan sonra da geri adım atmayacak" dedi.

"Berbang" yani "Tan Vakti" çağrısıyla yapılan etkinlikler için daha önce İstanbul Valiliği'nden gerekli izinlerin alındığını belirten MKM, kararın keyfiyetine işaret etti

Basın toplantısında söz alanlardan MKM sanatçılarından Ömer Şahin, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Sizin büyük salonlarınız varsa bizler için de her ev bir okul olacaktır. Bu yürüyüşümüz asla durduramayacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı.