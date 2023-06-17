MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 3 kişinin "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı duyuruldu.

DHA'nın haberine göre, başsavcılığın açıklaması şöyle:

"10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."