MİT'ten 'Yunan vatandaşına casusluk gözaltısı' açıklaması

Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerde gerilim devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yunanistan adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişinin yakalandığı duyurdu. Açıklamada, "Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara’nın Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığı" söylendi.

Açıklamada ayrıca, "Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Muhammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı" denildi.