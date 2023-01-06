MİT'ten Suriye'de operasyon: 'MLKP yöneticisi öldürüldü'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından Suriye'nin Haseke kentinde MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendiği, operasyonda MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ün öldürüldüğü öne sürüldü.

Anadolu Ajansı "güvenlik kaynaklarına" dayandırdığı haberini "Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylemle 16 Ağustos 2022'de sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleriyle aktardı.