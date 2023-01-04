ABD’den Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeye ilişkin ilk açıklama: 'Desteklemiyoruz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Price, “Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye’de "kalıcı bir siyasi çözüm" için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik” yanıtını verdi.

Moskova görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Akar, MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık'ta Moskova'da bir araya gelmişti. (AA)