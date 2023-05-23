MİT'ten Mossad operasyonu: '15 kişilik bir ekip tespit edildi'

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Mossad adına Türkiye'deki İranlı şirket ve kişilere dönük casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 15 kişiyi tespit ettiği belirtildi.
Sabah gazetesinin aktardığına göre, MİT, 18 ay süren bir operasyonun ardından MOSSAD adına çalışan 15 kişilik bir casus ekibini ortaya çıkardı. Bu kişilerden birinin İsrail'de eğitim aldığı belirtildi.
Söz konusu ekipten 11 kişinin gözaltına alındığı, diğer kişilere dönük arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Ekibin başındaki kişinin adının Selçuk Küçükkaya olduğu belirtildi.