Mithat Sancar'dan kaset iddialarına yanıt: Buyursun açıklasın ne varsa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlediği ‘Gemlik yürüyüşü’ için PKK’li Duran Kalkan’ın talimat verdiğini söylemişti. HDP ve DBP’li milletvekillerini kastederek “Bunlara milletvekili denmesine karşıyım” diyen Süleyman Soylu, "Bunlar PKK’nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan’a Murat Karayılan’ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esirleri, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar" diye konuşmuştu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Soylu’nun HDP milletvekili ve yöneticilerine "iftira attığını" söyledi. Sancar, "Bu bir defa suç. İçişleri bakanı, elinde bir bilgi varken bunu açıklamıyorsa, suç delilini saklamak, suçtur" diye yorumda bulundu.

Soylu’nun çözüm sürecindeki görüşmeler ve fotoğraflar üzerinden de Pervin Buldan’ı hedef aldığını söyleyen Sancar şöyle konuştu:

"Bugün yaptığı açıklamaya gelince, buyursun elinde ne varsa açıklasın. Kaset mi var, kamuoyuna açıklasın. Savcılıklara mı veriyor, versin. Ne gerekiyorsa onu yapsın. Öyle kuru sıkı şantajlarla ve açık iftiralarla herhangi bir sonuç elde edemez. Hele bizimle ilgili bu hesabını gerçekleştirmesi mümkün değil.”

Sancar, seçimler yaklaşırken Soylu’nun parti içine dönük hesaplarını "HDP üzerinden görmeye çalıştığını" iddia etti.