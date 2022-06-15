Soylu, Pervin Buldan’ı hedef aldı: Bunlara vekil denmesine karşıyım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında, HDP Eş Genel Başkanı Buldan için, "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar terör örgütünün esiri" iddiasında bulundu.

Bakan Soylu, Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta Programı'nda, Hakan Ural'ın sorularını yanıtladı. Soylu, HDP ve DBP'nin Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlediği Gemlik Yürüyüşü için Duran Kalkan'ın talimat verdiğini öne sürdü.

Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecrit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı. İstanbul Kadıköy'de milletvekilleri de Gemlik'e gitmek istiyordu. 6 aylık İçişleri Bakanlığı yapan, her şeyi çok bilen Meral Akşener öyle söylediler... Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz."

'Bunlara milletvekili denmesine karşıyım'

Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları'nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz. Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar. Türkiye'deki bir takım meseleleri HDP üzerinden görmek cehalettir, aymazlıktır, ihanettir"