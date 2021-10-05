Mithat Sancar'dan 'ittifak' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında ittifak gündemine ilişkin konuştu.

"Milletvekili seçimlerinde tutumumuz demokrasi güçleri, toplumsal muhalefetle, ezinlerle, emekçilerle, ekoloji mücadelesi yürütenlerle, kadınlarla, gençlerle yürüttüğümüz mücadele birliğini demokrasi ittifakını daha da büyütmek ve güçlendirmektir" diyen Sancar, "Bunun dışında bir ittifak arayışımızın olmadığını bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Amacımız bütün ezilenlerin, her kesimden insanın, vicdanlı, iyi insanın, inançların, hakların ortak iradesini bu ülkenin çözüm gücü haline getirmektir" ifadesini kullandı.