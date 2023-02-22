Mithat Sancar: İktidarın afet yönetim planı yok, sansür planıysa dünden hazır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan yayınlar gerekçesiyle Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza vermesine tepki gösterdi.

Cezaları "sansür" olarak nitelendiren Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın bir afet yönetim planı yok, ancak sansür ve yasak planı dünden hazır. Halk Tv, Tele1 ve Fox Tv'nin ekranlarını karartarak, sorumluluğunuzu gizleyemez, hesap vermekten kurutulmazsınız. Toplumsal dayanışma, bütün engelleri aşacak, yeni yaşamın yolunu mutlaka açacaktır."