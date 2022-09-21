Mithat Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rudaw'da yer alan habere göre, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Bu sorumlulukları da aşama aşama halklarımızla, toplumun temsilcileriyle somutlaştıracağımız tartışmalara devam edeceğiz" diyen Sancar, "Demokratik siyasette ısrar ve çözüm gücü olma konusunda kararlılık bizim düsturlarımızdır. Bu konuda üzerimize düşeni, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama eksiklerimizi toplumun çeşitli kesimleriyle tartışarak giderme arzusundayız. Bu istişareler giderek mücadelede ortak iradeye dönüşürse yeni başlangıcın yolunu açacak" ifadesini kullandı.

Sancar, "Masalardaki derin çelişkilerine ve derin mahfillerdeki siyasi mühendislik hesaplarına değil; hayatın kendisine bakıyoruz ve hayatın gerçekleriyle buluşarak yürümeye çalışıyoruz" diye konuştu.