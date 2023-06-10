Mithat Sancar: Bu ülkeyi yenilemek istiyorsak önce biz yenileneceğiz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) il eş sözcüleri ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) il eş başkanları, Yeşil Sol Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partide 'yenilenme' çağrısı yaparken 3. yol vurgusu da yaptı.

Partinin farklı organlarıyla bir araya gelmeyi sürdürdüklerini aktaran Mithat Sancar, partinin kendisini yenilemesi gerektiğini dile getirdi:

"Bu süreçte sorgulama yaparken, eksik ve yanlışlarımızı samimi bir şekilde masaya yatırıyoruz. Çünkü bu adaletsiz ve baskıcı rejim bütün hızıyla, icraatlarıyla devam ediyor ve mücadele öncülerini bekliyor. Mücadele ve öncülük rolünü üstleneceksek elbette kendimizi yenileme gibi bir ihtiyacımız olduğunu görmek zorundayız.”

'Önce biz yenileneceğiz'

Ülkenin yenilenmesi için "önce kendimizi yenilemeliyiz" diyen Sancar, "Yenilenmeye ihtiyacımız var. Bu ülkeyi yenilemek istiyorsak önce biz yenileneceğiz. Örgütsel, siyasal ve toplumsal alanda yenilenme sürecini bu ülkeyi özgürlüğe demokrasiye taşımak için yapacağız. Biliyoruz ki bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

'3. yol vurgusu' yaptı

Sancar, konuşmasını '3. yol' siyasetinden bahsederek sonlandırdı:

"3.yol bizim siyasi hattımız ve çizgimizdir; aynı zamanda siyaset yapma tarzımızın adıdır. Sistem içi alışkanlıklarının bizleri yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Hatta bunun da ötesinde şimdi yaptığımız gibi sistem içi yozlaştırma mekanizmalarının demokrasi güçlerine bulaşmasını engelleyecek bir örmek sergileyeceğiz. Siyasi rehavet, umudun ve mücadelenin düşmanıdır, buradayız, konuşuyoruz, eleştireceğiz, özeleştiri vereceğiz, sorumlulukların gereğini eksiksiz yerine getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."