Mithat Sancar: Altılı masa 'gelin müzakere yönetelim' derse 'hayır' demeyiz

TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Gündem Özel programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Biz ve Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra ‘gelin açık konuşalım, müzakere yönetelim’ derse biz ‘hayır’ demeyiz” dedi.

Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın gündem olan “HDP ittifaklarıyla birlikte aday çıkaracak” açıklamasının ardından seçime ve gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Sancar, ”Biz adayımızı çıkardıktan sonra gelin açık konuşalım müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz” açıklamasını yaptı.

Sancar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Ortada şaşırtıcı bir durum yok. 27 Eylül 2021 tarihinde bir tutum belgesi açıkladık. Bu metinde bizim seçim stratejimiz vardı. Şeffaf politika için o metini yazdık. Halkımızla da paylaştık.

- Biz ittifak görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerden somut gelişmeler çıktı. Emek ve özgürlük ittifakı kuruldu.

- Biz bu iktidarı göndermek istiyoruz. Bununla da yetinmek istemiyoruz, bu düzeni değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

HDP olarak bir mekanizma oluşturduk.

- Bizimle açık diyaloğa neden girmediklerini onlar açıklamak zorunda. Sadece bir yöntem öneriyoruz. Kamunun önünde açık diyalog öneriyoruz. İsmi de sonra konuşalım dedik.

- Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında var açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz adayımızı çıkardıktan sonra gelin açık konuşalım müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz."