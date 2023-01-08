Buldan: HDP niye aday çıkarmasın? HDP’nin sizden ne farkı var?

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı gündemine ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan, bugün Iğdır’da HDP İl Başkanlığı Olağan Kongresine katıldı.

Buldan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"HDP her gün yeni bir saldırı ile karşı karşıya kalan ama aynı zamanda demokratik siyasetten asla taviz vermeyen bir partidir. Bizimle siyaseten baş edemeyen bir iktidarın olduğunun farkındayız. Siyaseten karşımıza çıkacak yüzleri olmayan bir iktidar olduğunun farkındayız. Bütün bunları yapamadıkları için bizimle siyaseten baş edemedikleri için siyasi kumpaslarla karşımıza çıktıklarının farkındayız.

Kobanî Kumpas Davası, HDP Kapatma Davası, HDP bileşenlerine yapılan saldırılar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın tutuklanması, milletvekili arkadaşlarımızın her gün, her yerde demokratik siyaset yürütürken karşılaştıkları zorluk ve zorbalık ve aynı zamanda darp, işte Habip Eksik vekilimize yapılan saldırı gibi bir sürü engelleme ve haksızlık ve hukuksuzluk...

Haksızlık ve hukuksuzluk bu ülkede bir anlayış haline geldi. AKP-MHP blokunun bütün bir siyasetini bu ülkede haksızlık ve hukuksuzluk yaparak yürüttüklerinin farkındayız. Cezaevleri HDP'lilerle dolu. Dünyanın hiçbir yerinde başka bir örneği olmayan, her gün bir il ve ilçemize siyasi operasyonun yapıldığı, yönetici arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklandığı, cezaevinde bir ülkede demokratik siyaset yürüten cumhurbaşkanı adayı olan, milletvekillerimizin, eski Eş Genel Başkanlarımızın, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata’nın ve ismini sayamadığım yüzlerce arkadaşımızın olduğu bir dönemdeyiz.

'Şimdi gözlerini HDP'nin Hazine yardımına diktiler'

Şimdi gözlerini HDP’nin aldığı hazine yardımına diktiler. Halkımızın vergileriyle bize verilen hazine yardımını bloke eden anlayışa bu kürsüden şunu ifade etmek isterim, siz halkımızın, milyonların iradesine asla bloke koyamazsınız, bu iradeyi asla engelleyemezsiniz, asla bizi demokratik siyasetten geri döndüremezsiniz. Biz geçmişte hazine yardımı alan bir parti değiliz, HEP’ten, DEP’ten, DEHAP’tan, HADEP’ten bugüne kadar gelen siyasi geleneğimiz hazine yardımı almadan büyüdü.

Bugün elde etmiş olduğumuz hakkı, hukuka aykırı bir şekilde, yasayı ve Anayasayı çiğneyerek Saray'ın talimatıyla AKP-MHP blokunun ısrarıyla, MHP'li savcıların yazdıkları iddianamelerle, bunları gerekçe göstererek hazine yardımını bloke edenler şunu bilsin ki biz o hazine yardımını tekrar geri alacağız. Bunun önünde hiçbir güç duramayacak, çünkü bu bizim yasal ve anayasal hakkımızdır. Bunu gasp ettiğinizi ve AKP-MHP ittifakının bir gasp ittifakı olduğunu da biliyoruz. Bütün bu haksızlık ve hukuksuzlukların siyasi kararlar olduğunu ve asla hukukla ilgisinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Onların amacı HDP’siz bir Türkiye, bir parlamento yaratmak ama bunu gerçekleştiremeyeceklerini, bizim HDP olarak her seçimde oylarımızın yükseldiğini ve daha güçlü bir şekilde seçimlerden çıktığımızı bilmelidirler.

'HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak'

Herkesin gözü HDP’de yani bizde, aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı, Millet İttifakını destekleyecek mi desteklemeyecek mi? HDP’nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak yoksa yeni bir hedefi mi var, yeni bir strateji mi belirlenecek?

Dün Kars'ta bir açıklama yaptım, HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim, dünden beri tartışılan tek mesele HDP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağı meselesi. HDP niye aday çıkarmasın? HDP’nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi, seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak.” (ANKA)