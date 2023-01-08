HDP kendi adayını çıkaracağını açıklamıştı: 'Siyasi pazarlık kapısını açma niyetini gösteriyor'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanı adayı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Seçim ikinci tura kalabilir" yorumunda bulundu.

Yetkin, "HDP’nin kendi adayını çıkarması, ya da çıkaracağını açıklaması, hem AK Parti-MHP ortaklığıyla hem de Altılı Masa ortaklığıyla seçimden önce konuşup anlaşma ihtimalini de sunuyor. Zaten Buldan’ın 'şu anki kararımız' demesi, siyasi pazarlık kapısını erkenden açma niyetini de gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in "HDP kendi adayını çıkarıyor: seçim ikinci tura kalabilir" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Bu gelişme aynı zamanda 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin daha da zora gitmesi anlamına geliyor. Anketlere göre ne Cumhur İttifakının adayı olması beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne de Altılı Masa’nın müstakbel adayı ilk turda yüzde 50’den fazla oy alabilecek gibi görünüyor. İlk bakışta HDP’nin taktiğinin ikinci tura kalacak adaylarla müzakereye oturmak olduğu anlaşılabilir. Oysa HDP’nin kendi adayını çıkarması, ya da çıkaracağını açıklaması, hem AK Parti-MHP ortaklığıyla hem de Altılı Masa ortaklığıyla seçimden önce konuşup anlaşma ihtimalini de sunuyor. Zaten Buldan’ın 'şu anki kararımız' demesi, siyasi pazarlık kapısını erkenden açma niyetini de gösteriyor."