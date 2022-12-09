'MİT'e alacağız' dediler, bir çocuğu 'imam nikahı' kıyarak istismar ettiler

Konya'da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya okul müdürü H. A. tarafından "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız" denildi, MİT üyesi sıfatıyla tanıştırıldığı 35 yaşındaki Ahmet Mandal tarafından cinsel istismara uğradı. Üstelik bir çete gibi hareket eden bu ekip, okul müdürlerinin zorlamasıyla çocuğa imam nikahı da kıydırdı.

DHA'nın haberine göre, G.A.'nın şikayeti üzerine, Mandal "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanırken, okul müdürü H.A. ve odasında G.A. ile Mandal'ın 'imam nikahı kıyılan' diğer okul müdürü A.S.K. açığa alındı.

'Seni MİT’e uygun gördük' dediler'

Her şeyin okul müdürü H.A.’nın vaatleriyle başladığını söyleyen G.A., olaya dair şöyle konuştu:

"Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için, ‘Seni MİT’e memur olarak alalım’ dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve isminin Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. ‘Seni MİT’e uygun gördük’ dediler. Ben de, ‘tamam’ dedim. Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT’te çalıştığını söyledi.

Sonraki günlerde bana, ‘seni MİT’e aldık’ dediler. Sonra, ‘Okuldan birine seni bir ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde dediler.”

'Benimle sevgili rolü yapman gerekiyor'

Birkaç gün sonra da Mandal’ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söylediğini ifade eden G.A., ”Ahmet Mandal, ‘MİT’e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et’ dedi. Ben önce bu teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., bana gelerek, ‘Bu adam, seni otobüsteki bu fotoğraflarınla kabul ediyorsa, sen de kabul etmek zorundasın’ dedi. Böyle deyince ben de kabul ettim” diye konuştu.

'İmam nikahını, kendi okulumun müdürü kıydı'

Kendisini tehdit ederek dini nikâha zorladıklarını anlatan G.A., şöyle devam etti:

“Ahmet Mandal, bana dini nikâh kıymaktan bahsetti, ben reddettim. ‘Seni de istemiyorum işini de istemiyorum’ dedim. Sonra başka bir okulun kadın müdürüne söylemişler. O kadın müdür gelip benimle konuştu. ‘İmam nikâhı bir kadının hakkı, nikâhı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz’ dedi. Ben yine reddettim. Ahmet Mandal, bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikahını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. O kadın müdür, eşi ve okulun hizmetlisi de oradaydı. Sonra bana ‘mehir’ diye bir şey imzalattılar. Bu mehrin bir ev olduğunu söylediler.”

'Her çağırdığında gitmek zorunda kaldım'

Mandal’ın kendisini Merve adındaki bir MİT çalışanıyla tanıştıracağını söyleyerek evine götürdüğünü ve şiddet uyguladığını söyleyen G.A., Mandal'ın tehditle zoruyla kendisine tecavüz ettiğini ifade etti.

G.A., ”Evine gittiğimizde Merve nerede diye sordum. ‘Ne Mervesi, imam nikâhı kıyıldı. Bunun gereği bizim birlikte olmamız lazım’ dedi. ‘İmam nikâhını bozalım bitsin’ dedim. Bana şiddet uygulayarak, ailemin canıyla tehdit etti ve zorla bana tecavüz etti. Ertesi gün ağlayıp, evime gitmek isterken, okul müdürüm geldi. O da bana, ‘İmam nikâhı gereği bunu yapmanız gerekiyordu. Siz artık evlisiniz, çok normal bir şey, günah da yazılmıyor’ dedi. Sonra Ahmet Mandal bana, ‘Babana söylerim, sen kendi isteğinle gelmişsin gibi anlatırım’ demeye başladı. Tehditler arttı, her çağırdığında gitmek zorunda kaldım. Bana evimde dinleme cihazı olduğunu söyledi” diye konuştu.

'Sürekli aileme yönelik tehditlerde bulunuyordu'

G.A., H.A.’nın ‘Seni kurumun başındaki kişiyle tanıştıracağız’ deyip bir albayla tanıştırmasıyla, istihbarat mensubu olacağına daha çok inandığını belirtti.

G.A., bu sırada diğer okul müdürü A.S.K.’nın istediği üzerine okula babası G.A.’yı çağırdığını ve A.K.S.’nin, babasına, "Artık MİT’te. Ders alacak, eğitim alacak" dediğini söyledi.

Bu sürecin ardından Mandal’ın istismarı sürdürdüğünü söyleyen G.A., ”Evimden alarak evine götürüp, her gün tecavüz etti. Silahını da gösteriyordu. Büyük bir silahı vardı, arabasının arkasında duruyordu. Bir gün dayanamadığımı eve gitmek istediğimi söylediğimde, korumam, diye tanıttığı Ali isimli kişiyi aradı, ‘Arabanın arkasındakileri temizlet, evine gideceğiz ailesini tarayacağız’ diyerek tehditlerde bulundu. Sürekli aileme yönelik tehditlerde bulunuyordu’‘ dedi.

'En ağır cezayı almasını istiyorum'

Korkudan okuluna gidemediğini belirten G.A., ”Ben şimdi evden çıkamıyorum, korkuyorum. Okuluma gidemiyorum. Üniversite sınavına çalışamıyorum. Korkuyorum, ağlıyorum. Gece ailem başımda bekliyor. Adaletin yerini bulmasını, bunların en ağır cezayı almasını istiyorum” ifadesini kullandı.

G.A.’nın babası G.A. da kızının MİT’e memur olarak başlayacağını okul müdürleri söylediği için inandığını belirtti. Baba G.A., şunları söyledi:

”Kızım bana okul müdürünün kendisini MİT’e alacağını söyledi. ‘Hakkımızda hayırlısı, vatana, millete verilecek bir hizmet varsa verelim’ dedim. Bir gün iki okulun müdürü kızımı gelip evden aldılar. Bir albay ile yemeğe gideceklerini söylediler. Ben de bu memurlara güvenip kızımı gönderdim. Daha sonra kızım, diğer okulun müdürü A.S.K.’nin benimle tanışmak istediğini söyledi. Kadının yanına gittiğimde bana ‘Başınıza talih kuşu kondu. Sizin çocuğunuzu MİT istiyor ne diyorsunuz?’ dedi. Ben de ‘Vatana millete bir evlat vereceksek, benim canım da feda olsun’ dedim.”

'MİT’in ismi olan bir belge gönderdiler'

Kızının nasıl bir görev alacağını sorduğunda aldığı yanıtları da anlatan G.A., “Bana, ‘Konyada FETÖ ile mücadele etmek için 86 kişilik bir birim buraya geldi. FETÖ’cüler milli eğitimin içine sızmışlar. Sizin çocuğunuz da okul birincisi olduğu için kurum eğitimlerine başlasın, dediler’ dedi. Daha önce bir albayla görüşmeye gittiği için ve okul müdürlerinin de ilgilendiğini görünce mecbur inanıyor insan. Öğretmenlere güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Bana kızımın sigorta girişini başlatacaklarını, devlet memuru olarak çalışacağını söylediler. Ben de tamam, dedim. Bana üstünde MİT’in ismi olan bir belge gönderdiler” ifadelerini kullandı.

G.A., kızının başından geçenleri anlatması üzerine, tanıştıkları albayın yanına gidip durumu sorduğunu ve onun da olan bitenden haberi olmadığını söyleyip, savcılığa suç duyurusunda bulunması için yönlendirdiğini kaydetti.

Albayın yanından ayrıldıktan sonra okul müdürlerinin telefonla arayıp tehdit ettiklerini ifade eden G.A., buluşma noktasına gelen kızının H.A., diğer okulun kadın müdürü A.S.K. ve aynı zamanda Mandal’ın arkadaşı olan A.S.K.'nin eşi M.K.’yi polise yakalattığını belirtti.

Müdür açığa alındı

Baba G.A.’nın şikayeti üzerine Mandal, 25 Kasım'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. H.A., A.S.K ve A.S.K.'nin eşi M.K. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olay nedeniyle okul müdürleri H.A. ve A.S.K. hakkında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Suçluların ortaya çıkarılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, “Maalesef müvekkilim mağdur edilmiştir. ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan da şu anda bir kişi tutukludur. Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma hakkında da gizlilik kararı alınmıştır. Biz şu anlık bu kararı isabetli buluyoruz. Söz konusu olayda devlet kurumlarını kullanarak müvekkilime karşı suç işlenmiştir. Biz suçluların ortaya çıkartılması için çalışıyoruz. Tüm suçluların ortaya çıkartılıp en ağır cezayla yargılanmasını ümit ediyoruz” dedi.