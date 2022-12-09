İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarına ilişkin istenen hapis cezaları belli oldu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında 'evlendirilmesi' ve H.K.G.'nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin iddianame kabul edildi.



DHA'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede H.K.G.'nin 'imam nikahıyla evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler, 22 Mayıs 2023 tarihinde hâkim karşısına çıkacak.