MİT, Kandil ile temasa geçti: ‘PKK 10 gün içinde yol haritası çıkaracak, ilk adımlar atılacak’

Çözüm süreci kapsamında Bahçeli’nin Öcalan’a statü talebi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, MİT ve diğer güvenlik bürokrasisinden bir ekip şu anda Kandil’le temas hâlinde.

Söz konusu temaslar kapsamında PKK’den silah bırakma konusunda bir takvim ve yol haritası istendiği öne sürüldü.

Habere göre, bir hafta veya 10 gün içinde PKK’nin yol haritası ortaya çıkacak, burada mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına yönelik bir envanter ve takvim de olacak.

Kandil’le yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra güvenlik bürokrasisi PKK’nin yol haritasını alarak Türkiye’ye dönecek.

Bu aşamadan sonra hükûmetin atacağı adımlarla ilgili hazırlanan takvim ve yol haritası, PKK’den gelenlerle birlikte bir eşleştirmeye tabi tutulacak.

Habere göre, ortak noktalar ortaya çıkarılacak, yerine getirilmesi mümkün olan talepler belirlenecek. Hemen ardından da fermuar sistemi ve belli bir takvim doğrultusunda atılacak adımlar gündeme getirilecek.

Ayrıca İmralı’da Abdullah Öcalan ile de silah bırakma takviminin yanı sıra atılacak yasal adımlarla ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

AKP kaynakları “Bizim hazırlıklarımız tamam. İdari ve yasal düzenlemeler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile süreç ilerleyecek. Örgüt üyeleri farklı prosedürlere tabi tutulacak. Irak’ta kalanlar veya silah bırakıp Suriye’de kalmak isteyenlerle ilgili Türkiye’nin yapacağı bir şey olmaz. Onlar o ülkelerin hukuklarına tabi olacaklar. Ama silah bırakıp Türkiye’ye dönenlerle elbette adım atılacak” dedi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.