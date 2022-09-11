MİT Başkanı Hakan Fidan’dan Bağdat’a ziyaret

MİT Başkanı Hakan Fidan, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a gitti.

Hakan Fidan'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin siyasi ve güvenlik yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi.

Rudaw’ın haberine göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazımi, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi parti temsilcileri ile görüştü. Fidan daha sonra Kürdistan Bölgesi yetkilileri ile bir araya geldi.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, Fidan'ın görüşmelerde “Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasını” taahhüt ettiğini Iraklı yetkililere ilettiğini belirtti. Kaynaklar Fidan’ın Iraklı taraflara “Yasal olmayan gruplar oldukça, PKK’ye dönük operasyonlara devam edeceklerini” söylediğini aktardı.

Fidan ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Zaho'daki olayla ilgili soruşturma komisyonu kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Irak’taki hükümet kurma süreciyle ilgili olarak Fidan, Sünni liderler Hamis Hançer ve Muhammed Halbusi'yi "birlik olmaya" çağırdı.

MİT Başkanı Hakan Fidan dün başkent Bağdat'ta Sünni Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer ile de bir araya geldi.

Toplantıya Sünni Egemenlik İttifakı yetkilileri ile MİT Başkanına eşlik eden heyet üyeleri de katıldı.