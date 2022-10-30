'MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı bakanlar milletvekili olacak' iddiası

Kimi bakanların milletvekili olabileceğini aktaran gazeteci Sedat Bozkurt, "Çünkü seçimler sonrasında oluşacak tablo sıkıntılı bir durum yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayımlanan 'YSK'nın zor kararı' başlıklı yazısında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın milletvekili listelerinde yer alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bozkurt'un yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Çünkü seçimler sonrasında oluşacak tablo sıkıntılı bir durum yaratabilir. Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Hulusi Akar, Fuat Oktay'ı milletvekili listelerinde görme ihtimalimiz yüksek. MİT Başkanı Hakan Fidan’ı da.

Bakanlar aday olmak için istifa edecek mi?

Fidan’ın durumu net; istifa ederek aday olabilecek. Peki bakanlar ne yapacak? Bu soru AKP’nin de önünde duruyor ve ufak ufak bunu tartışmaya başladılar da. Anayasa ve yasaya göre “kamu görevi” yapanların milletvekili adayı olabilmeleri için istifa etmeleri gerekiyor. Önceki sistemde bakanlık siyasi bir görevdi kamu görevi değildi ve bu nedenle milletvekilleri de bakan olabiliyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra mesele muğlak kaldı. Üst düzey bürokrat olarak bakan yardımcıları sayılıyor ama bakanlar bu listede yoklar. Ve bakanlar siyasi partilere üye olabiliyorlar. Ama öte yandan siyasi bir görev yapan milletvekilleri, bürokrat ile biçimsel olarak aynı yöntemle atanan ve sorumluluğu da sadece atayan makama olan bakanlık görevine atanamıyorlar ya da istifa ederek bakan olabiliyorlar.

Milletvekilleri bakan olamazken bakanlar nasıl milletvekili adayı olabilecekler? Burada iktidarın yine o “faydacı” yaklaşımına tanıklık yaptım. Olabilirler diyerek işin içinden çıktılar. Ama bu mesele YSK’nın önüne kadar giderse karar vermekte zorlanacaktır. YSK, referandum ya da İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi artık kolay kararlar verebilecek mi? Göreceğiz. Ayrıca milletvekili olmak isteyen bakanların durumunu da biraz uzun konuşmak lazım. Erdoğan “milletvekili olmak isteyen bakanlar istifa etsin” derse bize hayli yazı konusu çıkacaktır…"