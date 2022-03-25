'Miss Hitler' yarışmacısına şartlı tahliye

Yasaklanan İngiliz Ulusal Eylem (NA) örgütünün üyesi olduğu için hapse atılan eski 'Miss Hitler' güzellik yarışmacısı Alice Cutter hakkında, 3 yıl hapis cezası aldığı davada şartlı tahliye kararı verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, şu anda Batı Yorkshire, Flockton köyü yakınlarındaki HMP New Hall'de tutuklu bulunan 25 yaşındaki Alice Cutter, üç yıllık hapis cezasının 19 ayını tamamladı.

Verilen karar Cutter'ın yaz başına kadar serbest bırakılabileceği anlamına geliyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde görülen davada savcılık, jüri üyelerine Cutter'ın 'sinagoglara zehirli gaz atılması ve bir Yahudinin kesik başıyla futbol oynanması' konusunda 'şaka yaptığı' telefon mesajarını sundu.