'Mısır'la temaslar dışişleri bakanları düzeyine çıkarılabilir'

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Mısır ile Türkiye’nin yeni dönem kapsamında görüşme takvimine ilişkin bilgi veren kaynaklar, “Önce bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak, bakan düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeler olabilir” dediler.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır ile ilişkiler konusunda diplomasi mesajı vererek, “Mısır ve İsrail ile ilişkiler noktasında da tabii bölgede Türkiye olarak belirleyici bir ülke konumunda olmamız hasebiyle ipleri tamamen koparmamız bize bir şey kazandırmaz. Bizim yaklaşım tarzımız her zaman şu; bir iplik düzeyinde de olsa bağı koparmayacaksın, o bağı tutacaksın ki bir gün bu ilişki size lazım olabilir. Biz de bu anlayışla aramızdaki bu bağları koparmayalım istiyoruz” demişti.