Mısır'dan Türkiye açıklaması: Hâlâ çözülmesi gereken konular var

Mısır ile Türkiye arasında Mayıs ayında Kahire'de başlayan görüşmelerin ikinci turu dün Ankara'da yapıldı.

ABD merkezli Bloomberg TV'ye konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ülkesinin Türkiye ile ilişkileri yeniden tesis etmenin yollarını aradığını ancak hâlâ çözülmesi gereken konular olduğunu söyledi.

İkinci tur görüşmelere ilişkin Şukri, ülkesinin "bir çözüme ulaşma ve iki ülke arasındaki normal ilişkileri yeniden tesis etme için gerekli formülü bulma konusunda hevesli olduğunu" söyledi.

Şukri "Hâlâ çözülmesi ve değerlendirilmesi gereken meseleler var" dedi ve "Bu aşamada ikinci tur görüşmelerden çıkan sonuçları, özellikle ikili ilişkiler bağlamında ve Türkiye'nin aldığı, belli bir işleme tabi tutulması gereken bir dizi tedbir bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor" diye ekledi.