Mısır'daki Keops Piramidi'nin içinde yeni bir gizli geçit keşfedildi

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, 2015 yılında başlatılan Piramitler Keşif Projesi sonuçlarının açıklanması kapsamında Keops Piramidi'nin önünde basın toplantısı düzenledi.

Bakan İsa, Piramitler Keşif Projesi çalışmaları kapsamında yürütülen kazı sırasında Keops Piramidi'nin içinde 9 metreden uzun ve 2,1 metre genişliğinde bir geçit keşfedildiğini söyledi.

Mısırlı Bakan, keşfin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ve Kahire Üniversitesi'nin yanı sıra ABD, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'daki uluslararası üniversitelerin çalışmalarının sonucu olduğunu aktardı.

Projeye katılan Mısırlı arkeolog Zahi Havvas, Keops Piramidi'nin içindeki en önemli uluslararası keşifle karşı karşıya olduklarını ve bu keşfin dünyada büyük yankı uyandıracağını ifade etti.

Havvas, "Kral Khufu'nun mezar odasının bulunamadığını düşünüyorum ve bu geçidin Kral Khufu'nun mezar odasını koruduğuna inanıyorum. Daha fazla sırrı ortaya çıkarabilmemiz için araştırmayı tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, 140 metre yüksekliğinde ve Giza piramitlerinin en büyüğü. (AA)