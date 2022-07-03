Mısır'da köpekbalığı saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi: Kızıldeniz'deki sahiller kapatıldı

Avustralyalı bir kadının Mısır'da köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, Mısır yetkilileri Kızıldeniz'deki sahillerin bir bölümünün kullanıma kapatıldığını açıkladı.

Associated Press'in haberine göre, 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradığı sırada Mısır'ın Hurghada beldesine bağlı Sahl Hasheesh sahilinde yüzüyordu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kızıldeniz Eyaleti Valisi tarafından yapılan açıklamada, bölgenin üç gün boyunca kamuya kapatıldığı duyuruldu. Ayrıca dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü, uçurtma ve balıkçı tekneleri dahil tüm deniz aktiviteleri yasaklandı.