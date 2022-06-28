Mısır Ortadoğu NATO'sunu desteklemiyor

Mısırlı askeri yetkililer, İran’la askeri bir karşıtlık içine girilmesine karşı çıkarak, Ortadoğu'da kurulması planlanan askeri ittifakı desteklemediklerini ifade ettiler.

Yakın Doğu Haber'in aktardığına göre, Mısırlı askeri yetkililerin katıldığı toplantılarda uzun süredir gündemde olan İran’a karşı bir “Ortadoğu NATO’su” kurulması ve Mısır’ın da bu askeri ittifaka katılması konusunun ele alındığı bildirildi.

İran’a karşı Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri ve İsrail’in yer alacağı bir askeri ittifak kurulması düşüncesi Amerika’nın eski başkanı Donald Trump döneminde ortaya atılmıştı. "Ortadoğu NATO’su" olarak da adlandırılan İran karşıtı Arap-İsrail ittifakı yeniden gündeme gelirken, Mısır’ın da bu ittifaka katılması için girişimler sürüyor.

Sisi İran'a karşı askeri ittifaka katılmayı düşünmüyor

El Arabi el-Cedid’e açıklamada bulunan kaynaklar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin Umman’a yaptığı ziyarete de değinerek bu ziyaretin amacının Umman aracılığıyla Tahran’a Mısır’ın İran’a karşı askeri bir ittifaka girme niyetinde olmadığı mesajını vermek olduğunu söyledi.

İran’a karşı bir askeri ittifaka girmeme tavrının sadece Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’ye ait bir düşünce olmadığını belirten kaynaklar, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin de kurumsal olarak buna karşı çıktığını ve İran’la Mısır arasında hiçbir zaman bir askeri gerginliğin yaşanmadığını ve iki taraf arasında aleni olmayan bir saldırmazlık anlaşması bulunduğunu vurguladığını ifade etti.

'Mısır, İran'a karşı rol almalıdır'

Söz konusu kaynaklar, ırkçı İsrail rejiminin de yer alabileceği İran karşıtı askeri ittifak oluşumuna birkaç Arap diplomatın liderlik ettiğini belirterek bu diplomatların her toplantıda “Mısır, bu büyük orduyla ne yapıyor? Bu ordu, İsrail ve Körfez ülkeleri yerine İran’a karşı rol almalıdır” cümlesini tekrar ettiklerini söyledi.

'Ekonomi üzerinden Mısır'ı Ortadoğu NATO'suna dahil etmeye çalışıyorlar'

Mısırlı emekli bir diplomat verdiği demeçte, "Birkaç Körfez ülkesi Mısır’a ekonomik yardımları kullanarak ve baskı yaparak Mısır’ın öngördükleri askeri ittifaka katılmasını sağlamaya çalışıyor. Mısır cumhurbaşkanı daha önce de çok yararlandığı bir siyaset oyunu oynayarak birkaç farklı tarafa yönelebilir” dedi.

Bölgedeki çatışma zeminine de dikkat çeken Mısırlı eski diplomat, “Bölge şu anda yeni bir çatışmanın eşiğinde bulunuyor; bu muhtemelen Lübnan’da gerçekleşir. Bölgedeki yeni bir vekalet savaşında İran, düşmanlarını güçlü bir şekilde vuracaktır. Mısır da bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla Mısır da hedef olmaktan çekiniyor. Zira eğer bu gerçekleşirse buna cevap vermek gerekecektir cevap vermek de çok zor olacağından Mısır ordusunu sıkıntıya sokacaktır” dedi.