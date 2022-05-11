Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 5 asker öldü

Mısır’da bulunan Sina Yarımadası’nda son bir hafta içinde güvenlik güçlerine yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Gazze Şeridi sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, 1'i subay toplam 5 askerin kontrol noktasına düzenlenen saldırıya karşılık verdikleri sırada hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtilerek, 7 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 7 Mayıs’ta ve bugün düzenlenen hava saldırılarında ise toplam 16 militanın öldürüldüğü ve birkaç aracın imha edildiği belirtildi.

Sullivan'dan Kahire’ye ziyaret

Saldırı, başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği günde yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikilinin Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı görüştükleri ifade edildi.

7 Mayıs Cumartesi günü de Sina Yarımadası’nda kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 asker yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.