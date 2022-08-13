Mısır'da kabine değişikliği

Mısır Parlamentosu ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi tarafından sunulan kabine değişikliğini bugün genel kuruldaki oturumda onayladı. Karara göre 13 bakanlıkta yeni isimler atandı.

Kabinede yapılan revizyon başta Sağlık, Havacılık, Göçmenlik, Yerel Kalkınma ve Eğitim olmak üzere 13 bakanlığı kapsıyor.

Sisi, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne de yeni başkan atadı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, 12 Ağustos'tan itibaren bir yıllık bir süre için Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Otoritesi'nin yeni başkanı olarak Valeyid Cemal el-Dein'i atayan bir kararname yayınladı.

El-Dein, Ocak 2020'den itibaren Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin CEO'su olarak görev yaptı.