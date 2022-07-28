Mısır Ukrayna'dan sipariş ettiği tahılları iptal etti

Mısır, Aralık 2021'de Ukrayna'dan sipariş ettiği 240 bin ton buğdayın satın alma sözleşmelerini feshetti.

Reuters'ın haberine göre, Mısır hükümeti Aralık 2021'de sipariş ettiği Ukrayna buğdayının satın alınmasına ilişkin sözleşmeler kapsamındaki birçok şirketin yükümlülüklerini kaldırdı. Haberde yer alan kaynaklara göre, Mısır'ın Mal Tedarik Genel Otoritesi (GASC), sözleşmelerinde mücbir sebep hükümleri bulunmamasına rağmen Nibulon ve Inerco şirketlerini dört parti buğdayın sevkiyatı konusundaki sözleşme yükümlülüklerini kaldırdı.

Tahıllar limanda kaldı

Şirketler Aralık 2021'de, sevkiyat maliyeti de dahil olmak üzere ton başına 346 ile 360 dolar arasında bir fiyatla dört parti buğday satın alındı. Şirketler ayrıca Nisan ayında bir ton buğday başına yaklaşık 494 dolar ödedi.

Ukrayna'dan Mısır'a beşinci parti tahıl sevkiyatı Chernomorsk limanında kaldı ancak liman idaresinin izniyle buğdayın sevk edilmesi bekleniyor.

Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'ın Ukrayna buğdayını iptal etmesinin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır'a yaptığı ziyaretle bağlantılı olmadığını bu meselenin iki devlet arasında olduğunu söyledi.

Peskov, "Bunun Lavrov'un ziyaretiyle pek ilgisi yok, Mısır ile ilişkilerimiz var ve Rusya'dan satın aldığı buğdaylar konusunda aramızda sözleşmeler var. Mısır'ın diğer ülkelerle ilişkilerine gelince, bu onları ilgilendiriyor" dedi.

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı

Mısır her yıl yurtdışından satın alınan yaklaşık 11-13 milyon ton ile dünyanın en büyük buğday ithalatçısı konumunda. Bu hacim ülke talebinin sadece yarısını karşılarken, geri kalanı yurt içinde üretiliyor.

Rusya ve Ukrayna, Mısır'ın en büyük tahıl tedarikçikleri konumunda yer alıyor.