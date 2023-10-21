Mısır'da Gazze Zirvesi: Türkiye dahil 21 ülkeden üst düzey katılım

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda inisiyatif üstlenmek ve insanî yardımların durumu ile muhtemel bir ateşkes sağlamanın zemininin aranacağı Gazze Zirvesi bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

21 ülkenin üst düzey katılım sağladığı zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

BM Genel Sekreteri'nden insani ateşkes çağrısı

Zirvenin açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, 'insani ateşkes' çağrısı yaptı.

Hamas'ın saldırılarını "hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini" söyleyen Guterres, bu saldırıların Filistin halkına yönelik "toplu cezalandırmayı" asla haklı gösteremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Guterres, Cenevre sözleşmelerine uyulması gerektiğini ifade ederek Gazze'ye derhal yardım edilmesi ve rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İki devletli bir çözümün barış için tek umut olduğunu vurgulayan Guterres, "Harekete geçme zamanı geldi. Bu korkunç kabusu sona erdirmek için harekete geçilmeli" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Biden'la sınır kapısının açık tutulması için anlaştık

Zirve'nin ev sahipliğini yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçişin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ve yardımların ulaştırılması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştıklarını ifade etti.

Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin yerlerinden edilmeyeceğini veya topraklarından sürülmeyeceğini söyledi. Abbas, "İsrail güçleri, okulları, hastaneleri ve sığınaklara havadan saldırılarıyla sivilleri hedef alarak tüm insani hukuku ihlal ediyor" dedi.

Hakan Fidan: Küresel barış tehdit altında

Zirvede Türkiye adına söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda küresel barışın da tehdit altında olacağını vurguladı. Fidan, "Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir" dedi.

"Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" diyen Fidan ayrıca "Kalıcı barış istiyoruz, iki devletli çözümle bir anlaşma olabilir" diye ekledi. Fidan, "Binlerce sivil ölüyor, böyle bir cezalandırma olamaz" ifadelerini kullandı.

Zirvede yer alan isimler şöyle: