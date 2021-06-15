Mısır’da 12 üst düzey ‘İhvan’ yetkilisine verilen idam cezası onandı

Mısır'da hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerinden Safvet Hicazi'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında verilen idam cezası onandı.

Mısır’ın en yetkili sivil mahkemesi 12 üst düzey Müslüman Kardeşler üyesine verilen idam cezasının uygulanmasına karar verdi.

Karara mahkumların itiraz etme hakkı bulunmuyor. 12 İhvan üyesi, Devlet Başkanı Abdülfettah es- Sisi’nin onay vermesi durumunda idam edilecek.

Haklarında idam kararı olan 12 üye arasında Mısır’daki İhvan’ın müftüsü Abdülrahman el-Bar, eski milletvekili Muhammed el-Beltagi ve eski bir bakan olan Osama Yasin de bulunuyor.

2013’te Muhammed Mursi’nin bir askeri darbe ile devrilmesinin ardından birçok İhvan üyesi idam cezasına çarptırılmış, ancak birçoğu için tekrar yargılanma kararı verilmişti.

Af Örgütü’ne göre Mısır’da bu sene 51 kişi idam edildi.