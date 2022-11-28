'Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir' dedi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la yeniden kurulan ilişkilere dair açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir. Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir" dedi.

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