Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la yeniden kurulan ilişkilere dair açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, "Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir. Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir" dedi.
Haber Merkezi
'Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir' dedi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la yeniden kurulan ilişkilere dair açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, "Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir. Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir" dedi.