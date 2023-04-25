Mısır, Hartum'da bir diplomatının öldürüldüğünü duyurdu

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öldürülen diplomatın Hartum Büyükelçiliği'nde İdari Ateşe Yardımcısı olduğunu bildirdi.

İdari Ateşe Yardımcısı Muhammed el-Garravi'nin ülkedeki Mısırlıların tahliye işlemleri için evinden elçilik binasına gittiği bir sırada öldürüldüğü belirtilen açıklamada taziye dileklerinde bulunuldu.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. (AA)