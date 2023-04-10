Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bu hafta içinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

NTV'nin haberine göre; Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine geliyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Şukri, son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Mısır'dan gelen insani yardım malzemelerinin teslim töreni için 27 Şubat'ta Mersin'e gelmiş ve Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmıştı. Mevlüt Çavuşoğlu da 18 Mart tarihinde 11 yıl sonra dışişleri bakanları seviyesinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, Şukri ile bir araya gelmişti.