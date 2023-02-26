Mısır Dışişleri Bakanı Şukri yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’yi ziyaret edecek.

Mısır Dışişleri Bakanlığı bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Şukri'nin Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye dayanışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu. Açıklamada, Şukri'nin ziyaretinin yarın başlayacağı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakan’ın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakan’ımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Şukri, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün telefonda görüşmüş ve depremlerde yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletmişti.

Sisi ile Erdoğan Katar'da bir araya gelmişti

Mısır’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013’te askeri darbe yapmıştı. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi’nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan, Sisi hakkında, "Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Halkın yüzde 52'sinin oyunu almış Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla aynı masaya oturmam" diye konuşmuştu.

Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Sisi ile görüşmüştü. Ayrıca Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmuştu.