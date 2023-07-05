Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Mısır dün yaptıkları ortak açıklama ile diplomatik ilişkileri büyükelçilik düzeyine çıkarma kararı verdiklerini duyurmuştu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sisi, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Erdoğan 'darbeci' demişti

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Erdoğan ile Sisi arasındaki bu tokalaşma, Müslüman Kardeşler iktidarına yapılan darbeden 9 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı.

Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti. İlerleyen dönemlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askerî müdahaleyi darbe olarak nitelendirmiş ve Erdoğan Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.